L'actualité régionale express

Le Quotidien Bois de chauffage

(Dominique Gobeil) - Il est obligatoire de détenir un permis pour récolter du bois de chauffage à des fins domestiques dans les forêts publiques, souligne le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans un communiqué. Le permis sera valide du 1er septembre 2017 au 29 mars 2018. Il est possible d'en faire la demande aux unités de gestion de Rivière-Péribonka, de Mistassini, de Roberval-et-Saint-Félicien et de Saguenay-Sud-et-Shipshaw les jeudis et vendredi dès le 1er septembre.

Boulanger dans le district 8

(Dominique Gobeil) - L'enseignante au primaire Kathleen Boulanger représentera le Parti des citoyens de Saguenay dans le district 8, à Chicoutimi, lors des élections municipales le 5 novembre prochain. Elle répond à l'appel du nouveau chef et candidat à la mairie Dominic Gagnon. « Je me suis sentie directement interpellée par l'invitation qu'il a faite aux femmes de s'impliquer en politique municipale. Je le fais surtout parce que j'ai le profond désir de servir ma communauté et mes concitoyens », confie-t-elle dans un communiqué. La mère de trois filles a grandi dans le district 8 et y demeure toujours.

Carol Tremblay pour le PCS

(Dominique Gobeil) - Le propriétaire immobilier et ambulancier Carol Tremblay devient le candidat au poste de conseiller municipal dans le district 15, à La Baie, sous la bannière du Parti des citoyens de Saguenay. « Je n'avais jamais pensé me lancer en politique et j'ai été vraiment surpris, il y a à peine quatre jours, d'être approché par Dominic Gagnon pour faire partie de son équipe au sein du PCS. Je côtoie Dominic depuis plusieurs années, de par nos emplois respectifs. Avec son arrivée comme candidat à la mairie, j'ai senti un vent de fraîcheur et une opportunité de faire changer les choses et de faire avancer la cause du citoyen », déclare M. Tremblay par voie de communiqué. Le quinquagénaire, qui a six enfants et deux petits-enfants, est connu comme un sportif accompli et un bénévole impliqué.

La Voie maltée fait sa part pour Jonquière Médic

(Dominique Gobeil) - La Voie maltée fait sa part pour le maintien du service de médecine à domicile offert par Jonquière Médic. Depuis le 1er août dernier et jusqu'au 31 janvier 2018, 1 $ par pinte de la cuvée du brasseur de l'établissement de Jonquière vendue sera remis à Jonquière Médic. La Voie maltée espère amasser un montant se situant entre 4000 $ et 6000 $ pour l'organisme. La cuvée du brasseur est une bière préparée selon l'inspiration du moment du brasseur. La Voie maltée associe ses cuvées du brasseur à différentes causes dans ses trois établissements pendant l'année. Chaque établissement s'associe à des causes liées à sa communauté.

Appel aux entreprises agroalimentaires

(Dominique Gobeil) - Les entreprises agroalimentaires ont jusqu'au 4 septembre pour signifier leur intérêt au Cégep de Chicoutimi pour participer à un projet avec les étudiants de Techniques de diététique, qui s'échelonnera sur toute la session d'automne 2017. Les élèves doivent développer un produit alimentaire en partenariat avec un membre de l'industrie. Conjointement aux essais de formulation de leur produit, les étudiants auront à réaliser des analyses physico-chimiques et sensorielles. Les résultats seront remis dans un rapport final à titre indicatif et des ententes de confidentialité seront établies. « L'entreprise doit fournir les ingrédients spécifiques au développement du produit. Les quantités doivent être suffisantes pour faire plusieurs essais et tests. Vous devrez également offrir une disponibilité aux étudiants », indique l'enseignante Denise Harvey. Celle-ci peut être jointe au (418) 549-9520, poste 1354.

Fuite sur Sainte-Geneviève

(Anne-Marie Gravel) - Une fuite majeure a causé des maux de tête aux automobilistes qui empruntent le boulevard Sainte-Geneviève à Chicoutimi-Nord. Un bris d'aqueduc a forcé la fermeture de deux voies en direction est et d'une voie en direction ouest depuis 11 h 45, mardi, entre les rues Sainte-Marie et Saint-Albert. La circulation a été détournée via la rue Sainte-Marie Sud. « C'est un citoyen qui a averti les autorités que de l'eau sortait d'un puisard vers 11 h 25. Une portion d'asphalte avait également commencé à s'affaisser, mais on ne parle pas d'inondation en surface », précise Marie-Hélène Lafrance, conseillère aux communications à la Ville de Saguenay. Les quatre voies devaient être rouvertes à compter de 21 h 30 mardi soir. Les automobilistes doivent toutefois circuler sur le gravier sur les deux voies en direction est. Des travaux d'asphaltage auront lieu entre 8 h 30 et 15 h mercredi. « Nous recommandons aux usagers de la route de prévoir un important ralentissement de la circulation lors de leurs déplacements », est-il indiqué dans le communiqué de la Ville.

Tué par des guêpes: une collecte de fonds lancée

(Anne-Marie Gravel) - Une collecte de fonds a été lancée mardi afin de soutenir la veuve et les trois enfants de l'homme de 37 ans décédé samedi à la suite de piqûres de guêpes. Le cousin de la victime espère amasser 10 000 $ afin de venir en aide à la famille. Intitulée « Papa tu nous as quittés trop tôt », la collecte de fonds lancée via la plateforme Onedollargift avait permis d'amasser 548 $ quelques heures après sa mise en ligne mardi soir. « J'aimerais pouvoir faire une grande différence dans leur processus de deuil en vous demandant de faire vous même la différence en leur offrant un don qui aidera la famille à se remettre de cette tragédie. Sa veuve aura à surmonter plusieurs épreuves tout en continuant sa vie au quotidien », explique Dave Tremblay, l'initiateur de la collecte de fonds qui relate les grandes lignes de ce triste événement via l'article paru dans Le Quotidien.

Trois blessés dans un carambolage