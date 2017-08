Nicole Bouchard sur la piste d'un nouvel équilibre

La rentrée universitaire à l'UQAC, mardi, a été l'occasion pour Nicole Bouchard, nouvelle rectrice en poste depuis le 22 juin, d'exprimer sa vision du développement de l'institution, une approche axée sur la vocation humaniste de l'université et le rétablissement d'un certain équilibre.

Accompagnée de sa nouvelle équipe de proximité (voir autre article), Mme Bouchard s'est présentée devant les médias en traçant ses priorités pour les 100 premiers jours de règne, en dressant un état de la situation financière et en exprimant sa vision du développement futur de l'institution dans le cadre d'un prochain exercice de planification stratégique.

L'ex-présidente du Comité d'éthique de la recherche et professeur en théologie pratique ayant cumulé 27 années d'expérience a souligné que le coeur de la mission de l'UQAC est d'abord basé sur l'implication des professeurs, étudiants et membres du personnel. En ce sens, elle entend poursuivre dans la voie tracée par le Comité d'autoaffirmation déposé le 16 mai dernier par Mustapha Fahmi, vice-recteur à l'enseignement et la recherche. Le rapport élaboré avec la collaboration d'une quarantaine de personnes prévoit la nécessité de créer de l'espace pour un dialogue étendu entre la direction, les professeurs, chargés de cours et départements afin d'inverser la tendance à la centralisation des pouvoirs et la prise de décision unilatérale. La nécessité de développer un plus grand sentiment d'appartenance envers l'UQAC, un appel au développement de la diversité des programmes plutôt qu'à leur réduction et le renforcement de la notion d'enseignement de proximité qui était la marque de commerce de l'UQAC, constituent les grands points du rapport. « Cette vision tourne autour du fait que l'UQAC est unique, enracinée dans son milieu, ouverte sur le monde et marquée sous le sceau de l'engagement, de l'efficience et de l'attention aux autres », a commenté Mme Bouchard.

Les propos tenus par la nouvelle rectrice laissent clairement voir que même si l'UQAC a su développer des champs de recherche dans des créneaux distinctifs, comme les technologies de l'aluminium, le temps est venu de délaisser une certaine « voie affairiste » et de paver celle de la valorisation et la diversification de la recherche et au développement supérieur des sciences humaines, milieux éducatifs, de la culture, des populations autochtones, auprès des organismes sans but lucratif, du réseau communautaire, des arts et lettres, des services sociaux, en informatique, etc.

« Dans mon livre, la recherche et développement est un arc-en-ciel. Nous devons faire un effort pour valoriser la diversité de la recherche et développement à l'UQAC afin de ne plus être simplement une pépinière d'étudiants qui alimentent d'autres universités de l'extérieur de la région. »

Malgré le contexte de contraintes budgétaires, l'UQAC doit contrer les pressions du marché qui n'agissent qu'en fonction de concentrer la formation universitaire avec la seule vision du marché de l'emploi.

Le suivi du sommet économique régionale de 2015, la tenue du Colloque Gérard Bouchard, les 28 et 29 septembre prochain, ainsi que la tenue du congrès de l'ACFAS du 7 au 11 mai 2018, en présence de 4000 chercheurs, constituent d'autres dossiers à piloter dans la prochaine année.