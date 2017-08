Chassés par la puanteur

Des odeurs nauséabondes émanent du bassin d'accumulation du lixiviat, au lieu d'enfouissement technique (LET) d'Hébertville-Station, et incommodent des citoyens du 8e rang à Saint-Bruno, à tel point que les occupants d'une maison ont parfois résidé à l'hôtel cet été. La municipalité et la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR), gestionnaire du site, sont grandement préoccupées par la situation.

«C'est épouvantable. J'habite à quatre kilomètres du lieu d'enfouissement. En fin de semaine encore, nous sommes rentrés à l'intérieur parce que ça puait trop. On ne peut pas laisser la fenêtre ouverte. Chez mon voisin, c'est encore pire. Il est allé dormir à l'hôtel quelques fois cet été», déplore le citoyen Richard Thériault, qui a décidé de porter plainte au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Son voisin, qui préfère rester discret, veut encore laisser une chance à la RMR. Cette dernière a aidé financièrement le résidant pour l'hébergement.

La puanteur a commencé à se faire sentir il y a quelques semaines, lorsque la Régie a entrepris des manoeuvres de brassage dans le bassin de lixiviat. Les déchets du Lac-Saint-Jean, et bientôt ceux du Saguenay normalement, sont enfouis dans des cellules de remplissage au LET. Avant que celles-ci soient complètement fermées hermétiquement, de l'eau issue des pluies et de la fonte des neiges passe à travers les détritus. C'est ce qu'on appelle le lixiviat. Le liquide est capté, gardé dans un bassin puis traité en usine avant d'être rejeté dans l'environnement, quand il est devenu aussi propre que de l'eau de baignade.

«Nous voulions que l'affluent de lixiviat à l'usine soit plus homogène. Le liquide plus ancien restait en profondeur. Nous avons donc brassé le bassin selon des techniques déjà éprouvées, sauf que ça a aussi ramené des odeurs à la surface. On a réveillé l'eau qui dormait. Les citoyens nous ont avertis et ça nous préoccupe beaucoup. Nous avons changé nos façons de faire et la senteur est vraiment moins pire, mais il y a encore des épisodes très localisés. Ça dépend aussi de la météo, s'il fait chaud ou s'il vente par exemple. On travaille à trouver des solutions, ça fait partie de nos opérations», explique la porte-parole de la Régie des matières résiduelles, Stéphanie Fortin.

Les émanations ne représentent pas un danger pour la santé humaine, précise la RMR. Toutefois, selon la Loi sur la qualité de l'environnement, une odeur «susceptible d'altérer de quelque manière la qualité de l'environnement» est un contaminant pouvant polluer un milieu s'il est trop concentré. Le MDDELCC, après une demande d'information du Quotidien, a indiqué qu'il effectuera les «vérifications appropriées» sur la situation, qui n'avait pas encore été portée à son attention.