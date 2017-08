Fuite majeure sur Sainte-Geneviève

Anne-Marie Gravel

Une fuite majeure cause des maux aux automobilistes qui empruntent le boulevard Sainte-Geneviève à Chicoutimi-Nord. Un bris d'aqueduc a forcé la fermeture de deux voies en direction est et d'une voie en direction ouest de 11h45 à 21h30 mardi, entre les rues Sainte-Marie et Saint-Albert. La circulation a été détournée via la rue Sainte-Marie Sud.