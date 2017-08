La prochaine star du porno recherchée

La boîte de production de films pornographiques AD4X s'amène à Saguenay. Le 7 septembre prochain, ceux et celles qui caressent le rêve de percer dans l'industrie de la porno sont invités à l'Hôtel Plaza de La Baie, où des auditions et un party érotique seront organisés. La compagnie québécoise et l'actrice Vandal Vyxen en seront à leur première présence au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

AD4X présentera sa 14e soirée d'auditions québécoises. « C'est la première fois que nous serons dans votre région. On a décidé de commencer ce genre de tournée, car plusieurs personnes voulaient auditionner, mais ne pouvaient pas nécessairement se déplacer jusqu'à Montréal. Les tournées fonctionnent vraiment très bien », a affirmé le président et directeur général d'AD4X, André De la Seine, lors d'un entretien téléphonique accordé au Quotidien, lundi.

Initialement, la soirée devait avoir lieu au Bistro du Fjord de Chicoutimi, mais l'événement a été annulé. « Certains n'aimaient pas trop qu'un tel événement se tienne à cet endroit alors le propriétaire a préféré annuler. Mais on n'a vraiment pas eu de difficulté à trouver une autre place. En 48 heures, nous avions reçu plusieurs offres », a affirmé M. De la Seine. Si l'Hôtel Plaza a été retenu, c'est uniquement en raison de l'espace qui y était offert. « Et ils nous ont approchés en premier », a ajouté le président et directeur général de la boîte de production.

Joint par Le Quotidien, l'Hôtel Plaza a préféré nous rediriger directement vers AD4X pour l'entrevue.

Vandal Vyxen, qui est sans doute la star de la porno québécoise la plus en vue présentement, risque certainement d'attirer bon nombre de curieux. « Plusieurs viennent dans nos soirées pour la rencontrer. D'autres stars seront également présentes. Certains veulent vivre le party, alors que d'autres viennent vraiment pour auditionner », explique M. De la Seine. À propos des auditions, elles se dérouleront dans un motorisé, installé sur le stationnement du bar. Hommes et femmes qui souhaitent vivre l'expérience de la pornographie seront donc invités à y entrer afin de passer devant la caméra.

« Tout se fera évidemment avec un condom. On veut surtout voir de quoi sont capables les participants devant les caméras. On ne recherche pas de modèle précis de personne. Je vais peut-être paraître vulgaire, mais on cherche des hommes capables de garder une érection devant la caméra ! Ils peuvent aussi bien mesurer cinq pieds et deux pouces et avoir une petite bedaine », a indiqué le président d'AD4X. Chez les femmes, aucun modèle précis n'est recherché.

Généralement, une ou deux personnes sont appelées par la boîte de production après avoir passé une audition. « Plusieurs viennent nous voir juste pour vivre le ''trip''. Par exemple, nous avons reçu des frères jumeaux qui voulaient perdre leur virginité avec des actrices pornos. Nous voyons toutes sortes de choses. Parfois, on rappelle des gens et ils ne veulent plus nécessairement faire des films pornos, parce que leur vie a changé. Une fille qui a été retenue peut ensuite refuser parce qu'elle s'est fait un nouveau chum et qu'il ne veut pas, vous voyez le genre. Bref, on est là pour offrir une expérience unique aux participants. On ne juge évidemment pas les participants », souligne-t-il.

Mais attention, AD4X ne promet pas de relations sexuelles complètes avec des acteurs ou des actrices pornos. « Pour les auditions, nous promettons une masturbation, histoire de voir ce que le gars a à proposer. Mais il peut se passer bien des choses dans la caravane ! », ajoute André De la Seine.

Au dernier événement du genre d'AD4X, environ 385 personnes s'étaient déplacées, dont une centaine de filles. Plusieurs ne vont pas jusqu'à passer les auditions, mais participent au party érotique. Et les endroits qui organisent ces événements n'ont pas à avoir de permis de nudité, puisque les acteurs et les actrices restent vêtus. Légèrement, mais tout de même vêtus.

Dans le motorisé, ce sera évidemment une tout autre histoire...

La soirée débutera à 20 h. Inutile de préciser qu'il faut être majeur pour s'y présenter.