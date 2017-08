6000 personnes au Festival des brasseurs

La 5e édition du Festival des brasseurs de Dolbeau-Mistassini a attiré plus de 6000 personnes.

« La programmation, l'offre brassicole de choix et la météo favorable ont fortement contribué au franc succès de ce cinquième essai. Nous avons réuni les conditions idéales pour offrir un festival d'envergure aux Dolmissois. Notre événement se démarque dans son créneau et nous travaillons d'arrache-pied afin de créer une ambiance imbattable. La population s'est vraiment approprié le festival et c'est la clé de notre succès », a exprimé Dave Lamontagne, le président du conseil d'administration.

Le succès a été tel que tous les verres de dégustation ont été vendus et que certains exposants ont manqué de bière. « Les festivaliers ont particulièrement apprécié les quelque 150 bières de microbrasserie disponible, l'offre de nourriture variée et les spectacles de Sara Dufour et Steve Hill. »

« On sait maintenant que la recette du samedi après-midi est gagnante et nous nous préparerons en conséquence l'an prochain », ajoute-t-il en précisant que la 6e édition se tiendra à la fin du mois d'août 2018.