La rétrospective du maire Tremblay

« Il ne reste plus que quelques mois avant les élections et il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Mais on a fait beaucoup aussi. J'aimerais, à partir de 1997 jusqu'à maintenant, et sur une période de 20 ans, faire une rétrospective des principaux changements qui sont survenus », a affirmé le maire sortant, dans une vidéo publiée sur le site de Saguenay.

Jean Tremblay invite donc les citoyens à suivre ces capsules, dans lesquelles il sera certainement question du quai de croisières de La Baie. « Suivez-nous, on va vous en parler régulièrement au cours des prochaines semaines », a promis le premier magistrat.