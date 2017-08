Arthur Gobeil vise toujours la mairie

Depuis quelques jours, des informations circulent voulant que M. Gobeil se retirerait de la campagne électorale municipale en prévision du scrutin du 5 novembre, et qu'il pourrait même se rallier à un autre candidat.

« Je suis au courant. J'ai l'impression que je commence de plus en plus à déranger dans cette campagne électorale et que certaines personnes aiment bien laisser croire que je pourrais me retirer », lance le principal intéressé au cours d'un entretien accordé au journal Le Quotidien.

« Il est définitivement hors de question que je me retire. Il n'en est pas question. Je vais être là jusqu'à la fin. Je vais d'ailleurs en faire savoir davantage jeudi lors d'une conférence de presse, où je dirai quel genre d'homme je suis et quel style de politique j'entends faire si je suis élu », d'ajouter M. Gobeil.

Ce dernier n'a pas voulu aller plus loin sur ce qu'il entend présenter comme programme électoral à environ deux mois de l'élection municipale, où les citoyens de Saguenay éliront le successeur à Jean Tremblay.