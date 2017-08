L'école Georges-Vanier restaurée: Chicoutimi aurait la prochaine

Les sommes utilisées pour réaliser le projet seront puisées de la même manière que pour l'école Au Millénaire. « En faisant des travaux à l'interne, ça nous permet de dégager plus d'argent avec le budget que le ministère nous octroie, que si on faisait affaire avec des contractants. C'est un peu comme pour les rénovations à la maison, lorsqu'on choisit de les faire soi-même plutôt que de faire affaire avec un entrepreneur. »

« Cette année, nous avons 133 élèves de plus, et l'an dernier, c'était une centaine », a-t-il illustré. Si le projet se réalise, il ne sera pas cependant pas situé dans le secteur nord de Chicoutimi, où les besoins sont moins importants qu'au centre-ville.

L'école trilingue primaire Au Millénaire, à La Baie, a accueilli ses 170 élèves en vue de la rentrée scolaire, dimanche en avant-midi. Les parents, autant que les jeunes, étaient émerveillés de visiter les lieux de l'ancienne école Georges-Vanier, réaménagée au coût d'environ 425 000 $, où l'on retrouve maintenant technologies d'apprentissage, décors thématiques et colorés, en plus d'une cuisine, d'une serre et d'un petit magasin.

Les élèves, de la maternelle à la sixième année, avaient visiblement hâte de visiter leur nouvelle école où ils apprendront le français, l'anglais et l'espagnol. Avant la visite, les jeunes recevaient leur iPad, fourni par la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, qui sera leur principal outil d'apprentissage. Ils étaient ensuite invités à faire un rallye technologique pour découvrir les lieux.

« Rouvrir une école de quartier aurait coûté environ 250 000 $, selon les mises aux normes et les travaux à faire, et dans le cas de ce projet de commission scolaire, pour la mettre aux couleurs "du Millénaire", avec les ajouts technologiques, ça monte à environ 400 000 à 425 000 $ », a expliqué la directrice générale de la commission scolaire, Chantale Cyr, qui se trouvait sur place pour accueillir parents et élèves.

Elle explique que les coûts du projet ont pu être diminués grâce au travail réalisé à l'interne par les employés de la commission scolaire, ce qui a aussi permis de terminer les travaux entamés à la mi-janvier plus rapidement. « Il faut parfois simplement faire preuve de créativité. Nous devions remplacer la céramique et peinturer, alors pourquoi ne pas y mettre de la couleur ? », a-t-elle donné en exemple.

Les piliers extérieurs du bâtiment, qui devaient être rafraîchis, en sont un autre bel exemple : auparavant blancs, ils arborent maintenant les couleurs de l'arc-en-ciel.

Classes thématiques

Ces mêmes couleurs vives se retrouvent dans les salles de classe de l'école, qui ont chacune leur thématique. La présence de plantes, de tables de toutes les formes fabriquées sur mesure, de sièges, parfois suspendus ou qui prennent d'autres forment non conventionnelles, sont d'autant de détails qui rendent chaque pièce unique.

L'environnement, la ville, l'espace, le musée, les voyages et l'électronique ne sont que quelques-unes des thématiques qui décorent les locaux, qui n'ont rien à voir avec les salles de classe traditionnelles. L'aménagement est aussi pensé en fonction des nouvelles approches en pédagogie, de l'utilisation de la réalité virtuelle et d'écrans interactifs.

Les méthodes d'enseignement devront elles aussi être adaptées. D'ailleurs, tous les employés engagés pour travailler à l'école Au Millénaire doivent parler au moins deux langues, même le concierge !

Chaque cycle du primaire a sa propre thématique et son espace commun pour permettre de consolider les apprentissages. « On sort de la philosophie de classe : on veut ce soit un milieu de vie », a ajouté Mme Cyr.

Les parents, ébahis par le concept, ne cachaient pas leur enthousiasme en visitant l'école, tandis que les enfants s'appropriaient déjà les lieux.

Cuisine, serre et magasin accessibles

La grande cuisine, la serre et le magasin, où les enfants pourront mener des projets entrepreneuriaux tout en combinant l'apprentissage de certaines matières, seront aussi accessibles à toutes les écoles de la Commission scolaire, sur réservation.

Trois mentors ont donné bénévolement de leur temps pour prodiguer des conseils sur l'aménagement des lieux et l'achat d'équipement, soit le chef propriétaire de l'Auberge des 21, Marcel Bouchard, la propriétaire des Jardins Baie Lactée, Josée Gagné, et le chef David Janelle, copropriétaire du restaurant La Cuisine. « C'était un défi pour moi, et je suis une fille de défis, a souligné Mme Gagné. Le fait de travailler avec les jeunes et de leur transmettre ma passion m'intéressait vraiment. »