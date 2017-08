L'école Au Millénaire de La Baie accueille ses élèves

Myriam Gauthier

L'école trilingue primaire Au Millénaire, à La Baie, a accueilli ses 170 élèves en vue de la rentrée scolaire, dimanche en avant-midi. Les parents, autant que les jeunes, étaient émerveillés de visiter les lieux de l'ancienne école Georges-Vanier, réaménagée au coût d'environ 425 000 $, où l'on retrouve maintenant technologies d'apprentissage, décors thématiques et colorés, en plus d'une cuisine, d'une serre et d'un petit magasin.