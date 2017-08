Ouragan Harvey: une Saguenéenne témoin de la panique

La Québécoise vit à Spring avec son mari et leurs deux enfants depuis cinq ans. Ils ne sont donc pas dans l'oeil de l'ouragan, mais subiront quand même la force de la tempête tropicale. La ville est située un peu au nord de Houston. Comme le reste des citoyens, Julie Lapointe amasse des réserves.

«Les gens font des provisions pour tenir sept jours. À l'épicerie, les allées des produits de tous les jours sont vides. Il n'y a plus de propane ni d'eau dans les stations d'essence. Quand un commerce reçoit une livraison, le message se passe sur les réseaux sociaux et tout le monde se dépêche d'y aller avant qu'il n'y en ait plus», raconte Mme Lapointe. Son mari Yannick Harvey a notamment acheté des batteries, du pain, de la viande et une génératrice dont l'énergie pourra être partagée avec les voisins. La cour arrière a été rangée pour limiter les dégâts.

Lors de l'appel du Progrès vendredi soir, la pluie était encore faible. De 63 à 89 centimètres d'eau sont attendus dans l'État américain durant trois ou quatre jours, de quoi provoquer de graves inondations. La situation rappelle un peu le déluge de 1996 à Saguenay à Julie Lapointe, qui était étudiante à Chicoutimi. C'est quand ces prévisions ont été annoncées jeudi que le sentiment d'urgence s'est installé.

«Les gens ici ont vécu un évènement semblable en 2008. Ils ont perdu l'électricité durant deux semaines. Nous, on n'est pas là depuis assez longtemps pour comprendre. On se demande quoi faire, si on doit paniquer aussi. C'est l'incertitude le plus énervant», confie Julie Lapointe.

Elle se fait pour l'instant rassurante auprès des proches du Québec, qui sont beaucoup plus nombreux qu'à l'habitude à demander des nouvelles dans les dernières heures.