Mairie de Dolbeau-Mistassini: André Guy dit non

Le comptable a été sollicité par de nombreuses personnes depuis que Richard Hébert a annoncé son intention de se présenter comme candidat libéral à l'élection partielle dans Lac-Saint-Jean.

« Les gens me téléphonent et me rencontrent. Là, je leur ai dit d'arrêter. Ma décision est prise. Je suis associé au Bureau de Mallette de Dolbeau-Mistassini. J'ai 62 ans, je vais prendre ma retraite à 65 ans et je veux continuer mon métier. Pas question de me lancer à la mairie », a-t-il affirmé, sans équivoque.

Très impliqué

André Guy est très impliqué à Dolbeau-Mistassini et plusieurs le voient comme le successeur logique de Richard Hébert.

« C'est un ami, je ne m'en cache pas et je ne me présenterais pas contre lui. Même si la réalité a changé depuis qu'il a annoncé qu'il serait candidat libéral, ma position n'a pas changé. Quand je serai à la retraite, je verrai », a-t-il ajouté.

Aucun candidat

Aucune personne ne s'est manifestée jusqu'à maintenant pour se présenter à la mairie de Dolbeau-Mistassini. Est-ce qu'une conseillère ou un conseiller actuel pourrait être intéressé ?

Rémy Rousseau ferme la porte au poste de maire et à celui de préfet de la MRC Maria-Chapdelaine.

« Des gens m'ont approché pour les deux, mais j'ai dit non. Je suis plus en mode d'en faire moins que d'en faire plus. Je sais ce que ça implique comme travail d'être maire », a mentionné celui qui a été président de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets pendant de nombreuses années.

M. Guy fera savoir en septembre s'il sollicite ou non un autre mandat au poste de conseiller.

D'autres noms

Le nom de Pascal Cloutier circule comme candidat potentiel à la mairie, mais il n'a pas été possible de le joindre pour connaître son intention. La conseillère Claire Néron avait démontré de l'intérêt lors de l'élection de 2013, mais l'incertitude concernant son lien d'emploi l'avait découragée.