Roberval: Damien Côté propose sa candidature

Le propriétaire de Laboratoire Chaussures Côté veut tout faire pour dynamiser sa ville.

« Si on ne fait rien, on va devenir comme Val-Jalbert. Il faut attirer des commerces et des entreprises dans notre ville, mais aussi profiter du redémarrage de Panneaux Chambord. Un emploi créé, ç'a des répercussions sur quatre emplois indirects. Ce sont des gens qui vont dépenser à Roberval et même vivre ici », mentionne-t-il.

À l'aise avec Guy Larouche

Damien Côté se dit à l'aise de travailler avec le maire Guy Larouche s'il est réélu, même s'il n'a pas du tout apprécié la sortie qu'il a faite sur les Autochtones en début de mandat.

« C'est 25 % du commerce à Roberval, Mashteuiatsh. On ne peut pas se permettre de chicane. Moi, je vais travailler avec les personnes qui sont en place. Je ne me laisse pas piler sur les pieds et je dis ce que je pense. Je m'implique pour partager mon expérience à ma communauté », souligne celui qui vise le siège numéro 1.

Un seul autre nouveau candidat a signifié son intérêt, soit Éric Palin, représentant publicitaire à l'Étoile du Lac.

Quatre départs

Sur les six conseillers actuels, quatre ont décidé de ne pas solliciter un autre mandat, soit Michèle Claveau, Mélanie Girard, Réal Labrecque et Marcel Lachance.

Pour sa part, Maurice Gagnon se présente à nouveau et Nancy Guillemette poursuit sa réflexion.