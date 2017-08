L'itinérance fait habituellement la manchette en hiver. En période estivale, le phénomène est pourtant tout aussi présent et à Chicoutimi, la Maison d'accueil pour sans-abris est pleine à craquer. La particularité, en été, est que les intervenants de la ressource de la rue Lafontaine assistent à une mouvance de l'itinérance et reçoivent des gens de partout au Québec. Le Progrès s'est entretenu avec le directeur général, Michel Saint-Gelais, et avec Serge Desgagnés, un ex-itinérant qui a bénéficié des services pendant un an, avant de voler de ses propres ailes. Incursion dans un univers campé en marge du quotidien de la plupart des gens.

Directeur général de la Maison d'accueil pour sans-abri, Michel Saint-Gelais signale que peu importe le moment de l'année, l'itinérance ne prend pas de vacances. En plein mois d'août, les 28 places de la maison de la rue Lafontaine, au centre-ville de Chicoutimi, sont comblées. Plusieurs des résidants proviennent de Québec, de Montréal ou d'autres régions du Québec.

« On a de la visite de l'extérieur. L'été, les gens ont plus tendance à se promener. Ils profitent de la belle température pour migrer vers d'autres régions, parfois pour prendre du recul par rapport à leurs milieux. On accueille les gens quand même, mais on les incite à retourner chez eux le plus rapidement possible, pour être plus proches de leurs intervenants, de leurs médecins et de leurs avocats », signale le directeur, qui a pris la barre de la Maison des sans-abri de Chicoutimi il y a deux ans. Michel Saint-Gelais a croisé des personnes sans domicile fixe de toutes provenances. Un anglophone de l'ouest, un Européen qui s'est retrouvé au Québec après y avoir trouvé l'amour, mais qui a ensuite pris le chemin de la rue.

Été comme hiver, les enjeux sont les mêmes. Les hommes qui trouvent refuge à la Maison des sans-abri sont aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie et sont souvent judiciarisés. Parfois, les problématiques sont multiples et les équipes d'intervenants travaillent très fort pour accompagner ces personnes qui, très souvent, peinent à trouver la motivation nécessaire pour s'en sortir.

« Le réseau de santé est très lourd et inflexible. Ça peut être frustrant pour quelqu'un d'attendre sans cesse pour un rendez-vous ou de se faire envoyer d'un service à l'autre. On accompagne des gens qui évoluent en marge et qui ont perdu la foi en le système », note Michel Saint-Gelais, qui précise que les intervenants doivent souvent retourner à la case départ, alors que certains « gars » encaissent les rechutes.

« Environ 30 pour cent des gars qu'on voit ici sont des cas "chroniques". On voit des arrivées, des départs et des retours. Mais on a aussi des réussites toutes les semaines, où on arrive à obtenir une motivation à un changement. Quand tu es habitué de prendre de la drogue pour taire ton mal et que tu dois vivre tes émotions à froid, que tu es chaque jour rappelé que tu n'as pas d'emploi, pas de maison et pas de famille, ça prend beaucoup de motivation pour t'en sortir. On y arrive petit pas par petit pas, mais on ne travaille pas à la place des gars. C'est eux qui doivent faire le travail », poursuit Michel Saint-Gelais. Le directeur constate que les itinérants sont encore victimes de préjugés, ce qui peut parfois complexifier l'atteinte de leurs objectifs. Personne, rappelle-t-il, ne se rend à la Maison de sans-abri de gaieté de coeur.