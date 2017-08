Des souvenirs d'Expo 67 plus grands que nature

En 1966, Lucie Fortin avait un objectif en tête et n'avait pas l'intention d'en démordre : travailler comme hôtesse à Expo 67. Elle a cependant renoncé au tailleur bleu ciel signé Michel Robichaud après avoir été embauchée, avec bonheur, comme employée de bureau. Son passage au secrétariat du pavillon thématique L'Homme et l'Agriculture a jeté les bases d'un riche parcours professionnel.

Lorsqu'elle a appris que l'Exposition universelle aurait lieu à Montréal, Lucie Fortin travaillait à Toronto. La Ville Reine était, pour elle, l'endroit tout indiqué pour parfaire ses connaissances en anglais et ajouter quelques cordes à son arc.

« Je suis déménagée à Montréal et je me suis présentée pour soumettre ma candidature. On m'a dit que les hôtesses, on les engageait seulement deux mois d'avance, mais qu'on avait besoin de filles avec une expérience comme la mienne au secrétariat. J'ai passé les tests et j'ai été embauchée », relate-t-elle, en entrevue.

À 75 ans, Lucie Fortin raconte avec entrain ce chapitre qui a meublé pratiquement trois années de sa vie.

« J'ai commencé en 1966 et j'ai fermé l'Expo en 1968. C'est incroyable d'avoir pu faire partie d'un événement aussi prestigieux. J'étais tellement contente. Je me sentais comme si j'étais au centre du monde. Il y avait des gens de partout et l'architecture était plus grande que nature. C'était quelque chose d'extraordinaire », exprime-t-elle, à court de mots pour décrire un environnement sans précédent.

Lucie Fortin raconte qu'elle s'est soudainement retrouvée entourée de personnalités éminentes et d'érudits, tous docteurs ou ingénieurs, de qui elle dit avoir immensément appris. Les compétences administratives et le bilinguisme de cette fille de Chicoutimi n'étaient pas les seuls atouts requis pour occuper un poste en secrétariat à l'Expo 67. Il fallait être à la hauteur en termes de relations humaines, savoir gérer la pression et faire preuve d'une grande rapidité d'exécution.

« C'était assez intense. Tout allait très vite parce qu'au début, le projet connaissait énormément de retard. Les moyens technologiques étaient beaucoup plus lents qu'aujourd'hui, mais il fallait être rapide et très débrouillarde. On se faisait dicter des mots qu'on n'avait jamais entendus et il fallait les noter en sténo. Heureusement que j'ai eu un bon mentor », poursuit Lucie Fortin, avant de nommer Françoise Rochon, une secrétaire de 20 ans son aînée qui l'a prise en charge. Les deux femmes sont demeurées complices et amies pendant de longues années, avant que la doyenne des deux ne s'éteigne en 2017, à 95 ans.