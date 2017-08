Une centaine d'élèves toucheront une compensation de 300$

À quelques jours de la rentrée des classes prévue le 28 août prochain, la direction du transport de la commission scolaire a apporté cette précision à la suite de certaines informations erronées ayant circulé à l'effet que les élèves des programmes sport-arts-études (SAE) pourrait ne plus avoir droit au transport matinal, explique Hélène Aubin, porte-parole de la commission. Il est question ici des élèves inscrits en gymnastique, danse de l'école Florence Fourcaudot, hockey mineur et Mustangs, nage synchronisée et tennis.

Malgré les informations erronées ayant circulé, Mme Aubin assure que le transport du matin est disponible pour tous les élèves et il suffit de consulter le cahier du transport scolaire disponible sur le site de la commission pour déterminer quel trajet est le plus près.

Nouvelle formule

En ce qui a trait aux élèves des programmes SAE, la fin de l'entente avec la Société de transport de Saguenay (STS) pour le transport des élèves a incité la commission à mettre de l'avant une nouvelle formule compte tenu que plusieurs d'entre eux terminent leurs activités après 16 h, soit en dehors des heures régulières de transport scolaire et qu'elle n'est pas en mesure d'offrir le service le soir.

Mme Aubin a mentionné que la commission scolaire offrira une compensation financière de 300 $ par élève à la fin de l'année scolaire pour que les parents puissent choisir de transporter eux-mêmes leur enfant ou choisir le mode de transport à utiliser.

Aucun changement n'est prévu en ce qui a trait au transport du midi vers les plateaux d'entraînement.