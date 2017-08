L'actualité régionale express

(Louis Potvin) - Un homme dans la trentaine a volé les revenus de la soirée du bar Serg-Inn de Chambord. Vers 3 h du matin, l'individu a surgi et a dérobé l'enveloppe de dépôt à la serveuse qui sortait de l'établissement. La somme est évaluée à plus ou moins 2000 $. « Il s'est enfui en courant. On parle d'un homme âgé entre 32 et 38 ans mesurant 6 pieds. Les policiers tentent de le retracer. Nous n'avons pas beaucoup de détails pour l'instant. L'enquête se poursuit », a indiqué le sergent Jean Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec. Entre autres investigations, les policiers entendent vérifier si des caméras auraient filmé la scène.

(Louis Potvin) - C'est ce soir que débute la 5e édition du Festival des brasseurs de Dolbeau-Mistassini. Encore cette année, des milliers d'amateurs de bonne bière vont se réunir sur le boulevard Walberg pour y déguster les produits de plus de 20 microbrasseries. Évidemment, celles de la région comme le Coureur des bois, la Chouape, Riverbend, Lion Bleu et Hopera seront sur place. En plus de la bière, les gens pourront déguster des spiritueux. L'ouverture aura lieu à 17 h. À 21 h, l'auteure-compositrice-interprète originaire de Dolbeau-Mistassini Sara Dufour sera en spectacle. Le lendemain, on propose d'aller suer la bière de la veille en vélo de montagne au Do-Mi-Ski à 13 h. Puis, à 14 h suit le spectacle de Broomdust et un bière et saucisse. Le tout se termine avec le spectacle du guitariste Steeve Hill à 21 h 30. L'entrée sur le site est gratuite. Les gens peuvent s'acheter le verre officiel du festival et se procurer des coupons pour déguster la bière de leur choix.