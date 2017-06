«Un immense succès» pour Desbiens Extrême

« C'est incroyable. On a eu beaucoup de personnes ! C'est vraiment un immense succès », mentionne M. Martel. Selon lui, les deniers jours de l'événement, qui a commencé mardi, se sont très bien passés, malgré un temps plus difficile samedi.

Tourtière géante, bingo et chaise musicale

D'après Nicolas Martel, Desbiens Extrême a connu un plus grand achalandage cette année, comparée aux années précédentes. « On a eu 1500 personnes lors du souper de la plus grande tourtière, on a eu 520 personnes aux chaises musicales, et 400 personnes au Bingo, entre autres. Pour une communauté de 1100 personnes, c'est vraiment plaisant de voir tous ces gens rassemblés ! », raconte-t-il.

D'après lui, les gens connaissent de plus en plus l'événement, et s'accoutument à y participer, particulièrement au souper de tourtière. Quant à lui, le maire de Desbiens avoue que son activité coup de coeur a été la chaise musicale et les feux d'artifice qui ont illuminé le ciel de la communauté. « Voir plus de 500 personnes jouer à la chaise musicale, c'est quelque chose ! », raconte-t-il.

Nicolas Martel croit que ce qui assure le succès de son évènement est son originalité.

« Desbiens Extrême se démarque à cause de la diversité des activités qu'on propose. On a vraiment de tout, et ça s'adresse vraiment à un public de tous âges ! », ajoute-t-il.

Pour la prochaine édition, le maire mentionne que les organisateurs travailleront à continuer à améliorer le festival, mais gardera la même formule.