Dernier tour de piste pour le chef des Snowbirds

Les Snowbirds sont toujours très appréciés lors des performances de l'Aviation royale canadienne. Cette année, au Spectacle aérien de Bagotville, ils ont ouvert et conclu la fin de semaine avec leurs acrobaties aériennes et leurs formations serrées. Le chef d'équipe de ces pilotes expérimentés est le major Patrick Gobeil, originaire de La Baie.

Après avoir fait son cégep au Centre québécois de formation en aéronautique (CQFA) et travaillé pendant quelques années dans la région, le major Patrick Gobeil s'est enrôlé dans l'armée à l'âge de 22 ans. « Ç'a pris beaucoup de passion et de détermination, mais c'est définitivement quelque chose qui est possible quand tu y crois. Ç'a pris plusieurs années. Ç'a m'a pris 16 ans dans les Forces canadiennes pour être où je suis rendu, mais ça vaut la peine », raconte le pilote.

Les Snowbirds forment une équipe qui parcourt le Canada et les États-Unis pour donner des spectacles et discuter avec les citoyens et les jeunes des Forces armées canadiennes. « Les Snowbirds représentent les hommes et les femmes des Forces. C'est un outil pour démontrer le travail d'équipe et le dévouement. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de voir des militaires tous les jours, comme à Bagotville », explique le colonel Gobeil. Les pilotes, accompagnés de toute leur équipe technique, passent sept mois par année sur la route à faire des spectacles, avec une journée de congé par semaine en temps normal. En plus des spectacles, ils ont également plusieurs pratiques par semaine.

Pour être pilote de Snowbird, il faut bien entendu avoir déjà plusieurs heures de vol à son actif, mais également avoir un très bon esprit d'équipe.

« On est beaucoup sur la route, alors l'esprit d'équipe est très important. Pendant le vol, je dis tout ce qu'on fait, il y a des commandes préparatoires et pendant l'exécution des manoeuvres. Même lors des solos, on doit s'assurer que les pilotes se voient et se parlent pour réussir les figures. C'est l'une des techniques qu'on a pour voler aussi serré », explique Patrick Gobeil.

D'ailleurs les pilotes se rencontrent toujours avant leur performance, pour un breffage d'une trentaine de minutes, pour bien se préparer. En plus de discuter des conditions météorologiques et des problèmes auxquels ils pourraient faire face, les pilotes passent en revue toute leur performance. Le chef d'équipe dit toutes les commandes, dans l'ordre et en accéléré, qui seront utilisées pour les figures. Les pilotes peuvent ainsi visualiser leur vol, et s'assurer une dernière fois que tous savent quoi faire.