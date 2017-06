Achalandage record au Spectacle aérien

Laure Gagnon-Tremblay

Le Quotidien Le Quotidien L'édition 2017 du Spectacle aérien international de Bagotville a été un succès sur toute la ligne, selon le président de l'événement, le colonel Darcy Molstad. D'ailleurs, l'événement a battu son record d'achalandage, et ses attentes, en accueillant 132 000 visiteurs.

Le beau temps et les nouveautés ont réussi à séduire les citoyens et les pilotes invités, qui ont été impressionnés par la qualité de l'organisation et des présentations.

Agrandir Le colonel Darcy Molstad Photo Le Quotidien, Michel Tremblay

« On est très satisfait. La fin de semaine a été incroyable. J'avais donné des directions claires à mon équipe d'organiser le meilleur spectacle jamais présenté et on a atteint tous nos objectifs. Je suis tellement content ! », assure le colonel Molstad. Il mentionne que les organisateurs voulaient avoir un spectacle le plus sécuritaire possible, permettre à la population de rencontrer les pilotes grâce à des périodes de dédicaces, et s'assurer que tant les visiteurs que les participants étaient satisfaits de la fin de semaine. Selon M. Molstad, c'est une mission accomplie pour ces trois objectifs. Rencontré un peu avant la fin de l'événement, le président du spectacle aérien avait un grand sourire accroché sur le visage, et n'était pas peu fier du travail accompli par son équipe. « Je suis tellement satisfait. Je n'entends que de bons commentaires, et tout ça, c'est grâce aux militaires qui ont participé à l'organisation. C'est grâce à leur dévouement qu'on a pu offrir un bel événement. Je suis la voix et le visage du spectacle, mais la force en arrière de nous, ce sont les militaires », ajoute M. Molstad.

Agrandir Le F-22 de la US Air Force. Photo Le Quotidien, Michel Tremblay

Agrandir Un CF-18 de démonstration arborait les couleurs du150e anniversaire du Canada. Photo Le Quotidien, Michel Tremblay