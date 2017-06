La Fête nationale en images

La députée de Chicoutimi, Mireille Jean, était à la Zone portuaire de Chicoutimi. Les citoyens pouvaient aller déguster un morceau de gâteau aux bleuets, offert par leur député. À Jonquière, quelques personnes se sont réunies à la Place Nikitoutagan pour y partager un diner.

Alors que les événements comme Desbiens Extrême, le Spectacle aérien de Bagotville et les Régates de Saint-Félicien battaient leur plein, plusieurs fêtards se sont donné rendez-vous à la Martingale de Saint-Honoré, pour les 50 heures de la Saint-Jean. Lors du passage du Quotidien sur les lieux, en début de soirée samedi, certains semblaient avoir un peu de difficulté à se remettre de la soirée de la veille... Et les festivités reprenaient de plus belle, en soirée samedi, avec les spectacles de Loco Locas et les Dales Hawerchuk, entre autres. Les festivités se poursuivent encore toute la nuit.

Les promoteurs de l'événement se disaient ravis de la popularité, surtout par la vente de billet en prévente.