Des milliers de spectateurs à Bagotville

Le ciel un peu incertain lorsque le site a ouvert ses portes, tôt samedi matin, n'a pas découragé les nombreux citoyens à venir admirer les avions et les hélicoptères qui parsemaient le terrain de l'aéroport de Bagotville. D'ailleurs, plusieurs milliers de personnes étaient sur le site lorsque les premiers avions ont décollé, vers 11 h, au moment ou le soleil faisait son apparition.

« Tout se passe très bien. Je suis très content, avec le ciel qui s'est dégagé. Les "snowbirds" qui ont commencé le spectacle aujourd'hui (samedi), c'était formidable », mentionne le colonel Molstad.

Les visiteurs en avaient plein la vue pour cette 64e édition, qui correspond également au 75e anniversaire de la base de Bagotville, au 50e du terminal civil et au 150e du Canada. En plus de pouvoir discuter avec les pilotes des avions et hélicoptères qui étaient exposés sur le sol, ils ont pu voir les Skyhawks (l'équipe de parachutistes des Forces armées canadiennes) en action, voir voler des CF-18, un Super Hornet et regarder une simulation d'attaque aérienne et militaire au sol, qui s'est conclue par un mur de feu.

« Je pense qu'on a réussi à atteindre l'objectif du meilleur spectacle aérien jamais présenté à Bagotville. On a vraiment une grosse programmation. On a eu plusieurs nouveautés. Toutes les étoiles se sont alignées pour qu'on ait une excellente édition. On a également la présence de deux appareils qui ne se sont jamais présentés à Bagtoville : le Super Hornet et le F-22 Raptor. Moi-même, comme pilote de chasse, j'avais hâte de les voir ! », explique le président de l'évènement.

Plusieurs visiteurs de marque étaient également présents, samedi, pour assister aux différents vols d'avions et d'hélicoptère. Notamment, le ministre de la Défense nationale, Harjit Singh Sajjan, était sur les lieux. On retrouvait également le commandant de l'aviation royale canadienne, le lieutenant-général Michael Hood et le commandant de la deuxième division du Canada, le Brigadier général Hercule Gosselin, en plus de quelques politiciens.

« Je pense que le spectacle a impressionné les politiciens qui sont venus. C'est la première fois que le secrétaire parlementaire vient assister à un spectacle aérien à Bagotville, et il est très impressionnant. Je lui ai parlé et il a mentionné qu'il allait revenir ! », ajoute le colonel Molstad.

Il s'agit du dernier spectacle aérien auquel le colonel participera. Au début du mois de juillet, il y aura un changement de commandement à la base de Bagotville. « C'était moi qui ai établi les objectifs il y a deux ans, lorsque je suis entré en poste. C'est la fin de mon mandat, alors c'est mon legs à la base et à la communauté. Mais ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce aux 1400 militaires qui ont contribué à l'organisation », mentionne-t-il.

Il poursuit toutefois en avouant être content de pouvoir célébrer plusieurs anniversaires, dont celui de la base, pour son dernier spectacle. « Je me sens très privilégié », conclut-il.

Le SAIB continue toute la journée dimanche. La première performance aura lieu vers 11 h. Pendant toute la fin de semaine, 120 000 personnes sont attendues sur le site, ce qui serait un record pour l'évènement.