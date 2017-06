3000 spectateurs sous la pluie pour la Saint-Jean

Lors du passage du Quotidien, un peu avant 20 h, quelques braves, bien habillés sous des manteaux de pluie et protégés par des parapluies, étaient déjà arrivés pour profiter de l'animation musicale. Toutefois, la majorité des personnes présentes étaient allées se mettre à l'abris de la pluie dans le hangar de la Zone portuaire.

Environ 3000 personnes se sont présentées pour assister à la soirée d'humour. « Compte tenu des conditions, on est somme toute satisfait. La pluie est arrivée au moment où les gens décident ce qu'ils vont faire pour leur soirée, alors vu ces circonstances, on est content », mentionne l'un des organisateurs de l'évènement, David Pilote, joint alors que le spectacle principal allait commencer, vers 21 h 30.

La représentation de P-A Méthot a été précédée d'une allocution de la députée du Parti québécois Mireille Jean, et d'une première partie assurée par Max Leblanc.

« Il s'agit d'une soirée assez familiale. C'est sûr qu'il faut toujours faire attention avec les spectacles d'humour, mais P-A Méthot a quand même un style assez général, même si ça peut être un peu cru parfois. On doit quand même faire un avertissement pour les oreilles sensibles », explique M. Pilote.

Ce n'est pas la première fois que la formule des spectacles d'humour est utilisée pour souligner la Saint-Jean sur la Zone portuaire. L'idée a été essayée pour la première fois il y a quelques années avec Lise Dion et l'année dernière, Jean-Marc Parent s'était présenté devant près de 10 000 personnes.

« Comme on a eu beaucoup de succès, on a décidé de revenir avec cette formule cette année. Et ça fait qu'on est un peu différent des autres, puisqu'il y a beaucoup de spectacles de musique dans la région. On se démarque un peu et on atteint une autre clientèle », assure David Pilote.

Les festivités de la fête nationale se poursuivront pendant la journée de samedi. Entre autres, le festival des 50 heures de la Saint-Jean, à Saint-Honoré, présente de nombreux spectacles d'artistes québécois. Des activités ont également lieu au Vieux-Port de Chicoutimi, à l'Agora de La Baie et au parc de la Rivière-aux-Sables de Jonquière, entre autres.