Randonnée Hydro-Québec: c'est parti pour la 16e édition

Malgré le temps gris et quelques brins de pluie, l'enthousiasme et la bonne humeur étaient au rendez-vous, vendredi matin, lors du coup d'envoi de la 16e édition de la Randonnée Hydro Québec. Certains avaient même décoré leur casque de vélo avec originalité, de sorte qu'il est impossible de ne pas sourire en les apercevant.

D'ici dimanche après-midi, ils seront près de 500 à circuler en admirant les magnifiques paysages qui bordent le lac Saint-Jean en pédalant sur la Véloroute des Bleuets. Si à la base, le parcours prévoit 262 kilomètres en trois jours, les plus ambitieux ou les plus « crinqués » pourront ajouter de 25 à 150 kilomètres de plus en prenant les boucles additionnelles proposées.

Les usagers de la route sont donc invités à faire preuve de courtoisie et de patience lorsqu'ils verront ces groupes de cyclistes croiser leurs routes afin que ces derniers gardent un excellent souvenir de leur séjour en région.