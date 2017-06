Un arbre pour commémorer le forum régional Planèt'ÈRE

Le forum Planèt'ÈRE souhaite valoriser l'éducation relative à l'environnement. Pendant les cinq derniers jours, les participants se sont rassemblés dans les cégeps de Saint-Félicien, d'Alma, de Chicoutimi et de Jonquière, et à l'Université à Chicoutimi. Chaque établissement accueillait la population pendant une journée.

Différents thèmes ont été abordés pendant la semaine du forum. Notamment, des échanges ont porté sur l'alimentation et le développement durable, l'aménagement, la communauté et la coopération.

La directrice exécutive du Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable, et cofondatrice de l'organisme environnemental Équiterre, Laure Waridel, a conclu les conférences et rencontre vendredi avant-midi.

La direction du Cégep de Jonquière a également profité de l'occasion pour présenter aux participants son futur plan d'aménagement de son campus, qui inclura des sentiers, des aires de repos, en plus de l'arbre et la plaque commémorative du forum Planèt'ÈRE. Cet espace sera bordé des rues Saint-Hubert et Mgr Bégin, près du pavillon Gérard-Arguin.