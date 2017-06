Les Forces armées canadiennes ont douze nouveaux élèves officiers

La cérémonie a été présidée par le commandant adjoint de la Marine royale canadienne, le contre-amiral Gilles Couturier.

Les douze nouveaux élèves officiers ont été invités à prêter serment à la reine d'Angleterre, puis à signer le document qui a officialisé leur enrôlement dans l'armée, devant une assemblée d'une soixantaine de personnes, composée d'amis et de membres de leur famille.

« Ils ont été sélectionnés pour occuper une position d'officier au sein des Forces armées canadiennes, dans le programme de formation des officiers de la force régulière. Ces personnes ont terminé avec succès une myriade d'étapes de traitement, y compris un test d'aptitude et de personnalité, un examen médical et une entrevue, ce qui a permis de les sélectionner parmi plusieurs autres postulants parmi les meilleurs au pays », a mentionné l'officier d'attraction, le lieutenant de vaisseau Daniel Turcotte, qui agissait comme maître de cérémonie.

Chaque jeune qui a participé à la cérémonie poursuivra ses études à l'université, soit au Collège militaire royal de Saint-Jean, soit au Collège militaire royal du Canada à Kingston en Ontario, ou dans une université civile. Leurs frais de scolarité et leur matériel scolaire seront payés par l'armée. Avant de commencer leur année scolaire, ils commenceront leur qualification militaire de base des officiers à Saint-Jean-sur-Richelieu, cet été.

Les domaines où travailleront les différents élèves officiers après leurs études sont très variés, des soins infirmiers à l'infanterie, en passant par le contrôle aérospatial et les opérations maritimes de surface et sous-marines.

Le contre-amiral Couturier a également profité de la cérémonie d'assermentation pour adresser quelques mots aux élèves officiers. Il leur a rappelé l'importance de continuer à défendre les valeurs canadiennes, faire preuve de respect, et être capable de travailler en équipe. « On peut être un Sidney Crosby ou un Wayne Gretzky. Mais si on ne travaille pas en équipe, on ne pourra jamais gagner la coupe Stanley. Dans n'importe quel métier que vous allez faire, si vous n'êtes pas capable de travailler en équipe, ça ne fonctionnera jamais », a-t-il expliqué aux jeunes.

M. Couturier s'est également adressé aux familles présentes, leur demandant d'encourager les jeunes à continuer leur parcours et à se dépasser.