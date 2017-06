Loge m'entraide inaugure La Persévérance

Après quatre années de combat et d'embûches, les locataires de la Coopérative d'habitation La Persévérance, de Chicoutimi-Nord, peuvent maintenant s'installer dans leurs nouveaux logements.

La coordonnatrice de Loge m'entraide, Sonia Côté, a procédé, jeudi, à l'ouverture officielle de l'immeuble de 24 logements, construit au coût de 3,8 millions de dollars.

« Pour fonder la Coopérative d'habitation La Persévérance, nous avons combattu deux obstacles majeurs, soit la présence d'un terrain contaminé et la perte d'une subvention de 121 000 $. »

« Nous avons réussi à amasser 1,1 million de dollars en dons monétaires. Cela est la preuve qu'avec les projets Solidarité, Espérance et Persévérance, il est possible de faire avancer le droit au logement et ainsi faire reculer la pauvreté », écrit Mme Côté, dans un communiqué de presse.

Les dons de 1,1 million $ ont été amassés auprès de cinq communautés religieuses (60 000 $) et d'une somme de 94 000 $ pendant 10 ans de la part de Saguenay.

Le nouvel immeuble, situé à proximité du site Mille lieux de la Colline, est certifié Novo-Climat et est muni d'un échangeur d'air, d'un espace de rangement intérieur et extérieur et un balcon. Le tiers des logements est accessible aux personnes à mobilité réduite.

« Cette coopérative répond aux besoins des locataires faisant face à des problèmes de logement », ajoute Mme Côté.

Loge m'entraide est parvenu à fonder quatre coopératives d'habitation à Saguenay. Au total, 87 logements sociaux sont devenus disponibles pour la population ayant des revenus plus modestes.

Avant le projet La Persévérance, le premier projet à voir le jour a été La Loge d'à Côté, fondé en 2005, et a été suivi du projet Saint-Alfred en 2008 à Jonquière et celui de L'Espérance à La Baie en 2013.

Présentement, Loge m'entraide se bat pour obtenir la Coopérative d'habitation La Solidarité (12 logements) à Jonquière.