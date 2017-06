Une grande kermesse pour Dolbeau-Mistassini

Habité par l'imagerie des fêtes foraines, le concepteur propose une fête familiale qu'il promet «spectaculaire et complètement différente de ce que vous avez vu. Les gens s'en rappelleront longtemps», a-t-il promis lors d'une conférence de presse pour annoncer les détails de cette fête qui se tiendra le 19 août à la Pointe des pères.

Une invitation est faite afin que la population s'approprie cette kermesse et y participe activement. D'ailleurs, huit familles composées de quatre personnes sont recherchées pour participer à cinq épreuves ludiques. « Ça va être un mini Fort Boyard à la sauce Jimmy Doucet, annonce le créateur. Il y a des comédiens qui vont animer tout ça. Les gens vont s'amuser et ça va être un spectacle pour ceux qui vont le regarder.» Les gens qui veulent en savoir plus avant de s'inscrire doivent consulter la page Facebook de la kermesse.

Cette activité va avoir lieu à 14h en même temps que la randonnée des légendes et celle des histoires spectaculaires.

Il s'agit d'un circuit animé par des comédiens professionnels et amateurs où il sera possible d'entendre des légendes de Dolbeau-Mistassini.

À 18h, une compétition culinaire avec Antoine Corriveau de l'émission Les Chefs est organisée.

«On invite des chefs du coin, mais aussi des mamans à se prêter à cette compétition amicale qui sera très drôle. Les gens vont pouvoir apporter leur lunch ou acheter de la nourriture sur le site et manger tout en s'amusant en regardant cette compétition folle», a-t-il expliqué.

La kermesse va se terminer avec un spectacle nommé Bye bye Dolbeau-Mistassini qui fera revivre les 125 ans de la localité par de nombreux sketches. Des artistes surprises seront présents.

Le tout va se clore par un feu d'artifice.

Concours de photos

Par ailleurs, les Dolmissois sont invités à se prendre en photo avec le logo des Fêtes du 125e et de les publier sur la page Facebook de l'événement. Ces photos serviront à confectionner une fresque géante.