Quand les fruits deviennent des prix nationaux

Près de 1400 boissons alcoolisées provenant de tout le pays ont été jugées par une équipe d'oenologues pour l'édition 2017, et 24 produits québécois ont reçu une distinction. Parmi eux, dans la catégorie « Vin de fruit doux et sec », le vin fortifié Murmure d'automne des Vergers de velours s'est démarqué avec la prestigieuse mention double or. Le mélange de mûres, de framboises jaunes, rouges et noires et de pommes à 12 % d'alcool est en effet très intéressant en dégustation.

« On brasse au départ pour nous. Ma mère a en toujours fait un peu, raconte la copropriétaire Bianca Voyer. Mon frère se passionne pour la plantation d'arbres et a commencé le verger en 2000. La production d'alcools à plus grande échelle est devenue un besoin il y a sept ans pour ne pas perdre les quantités de plus en plus grandes de fruits. »

D'entreprise saisonnière avec un kiosque de fruits, de légumes et de quelques produits transformés, comme du vinaigre de fleur de ciboulette, de la gelée de mistelle ou du sirop de bouleau, les Vergers de velours produisent maintenant à l'année. Les consommateurs peuvent toujours s'arrêter au comptoir sur le bord de la route 169, mais peuvent aussi magasiner en ligne.

Le Vent du nord, un mistelle de cerise à 17 % d'alcool, a été la première création de l'entreprise familiale inspirée de la recette de la mère de Mme Voyer. « Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec a été le premier à croire en nous. Après, ç'a été très compliqué avec la Régie des alcools pour faire valider notre procédé et obtenir un permis, mais nous y sommes parvenus », se rappelle Bianca Voyer.

Chaque fois qu'une production de fruits devient assez importante, une nouvelle boisson est testée. Ainsi sont nés Bombyx, un pétillant à la mûre, à la framboise jaune, rouge et noire et à la pomme, et La vallée de Qu'appelle, à base de camerises, de chèvrefeuille comestible et de pommes. Ils ont respectivement remporté la médaille d'argent et de bronze dans les catégories « Pétillant de fruit » et « Vin de fruit fortifié » aux ACWC 2017.

Notons qu'une autre entreprise régionale, l'Orée des bois de Notre-Dame-de-Lorette, a gagné la médaille d'argent également pour sa Crème de camerise dans cette dernière catégorie.

Depuis ses débuts, les Vergers de velours cumulent 18 prix décernés parmi ses huit produits. La boisson à la poire et à la pomme Les belles du Lac, le cidre Pomme de velours, l'Abenaki à l'amélanche (une sorte de petite poire sauvage prisée des Amérindiens) et le Lady Annabelle nommé en pensant à la fille unique de Mme Voyer, aussi artisane brasseuse, ont tous déjà été récompensés, que ce soit dans des compétitions nationales ou internationales.

« Nous sommes les seuls producteurs régionaux à avoir un permis de cidrerie », se réjouit Bianca Voyer.

Même si la production d'alcool est devenue le principal créneau de l'entreprise, elle diversifie ses activités avec une pépinière et le kiosque où l'on retrouve également des chocolats fins. Il est aussi possible de réserver le pavillon d'accueil pour des groupes de 10 personnes ou plus pour organiser des activités.