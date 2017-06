L'hôtel Universel d'Alma, 3,5 M $ plus tard

On retrouve notamment de nouvelles salles de réunions, de nouvelles chambres, de nouvelles entreprises à même l'hôtel, une nouvelle piscine, un nouveau bar, en plus d'une nouvelle salle d'entraînement.

Notamment, l'Hôtel Universel accueille maintenant le restaurant Pacini, en plus de l'entreprise de massothérapie Baie sur Mer, qui sont également ouverts à toute la population.

« Les chaînes vont amener une nouvelle clientèle, auprès de la population, et non seulement les gens de l'hôtel. Rénover les 72 chambres nous permet également de garder notre cote quatre étoiles. On est le seul hôtel dans le coin avec cette cote. Présentement, les gens qui ont commencé à voir nos chambres nous font de très, très bons commentaires », affirme le directeur de l'hébergement, Maxime Robitaille.

Les rénovations ont été présentées lors d'un 5 à 7 offert aux partenaires et aux gens d'affaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

« On voulait montrer tout ce qu'on a fait depuis les deux dernières années. On est le centre des congrès dans le secteur d'Alma, alors on trouvait que c'était important que les gens sachent qu'on est à jour ! », mentionne M. Robitaille.

Les rénovations qui ont eu lieu se sont faites petit à petit pendant deux ans, ce qui a permis à l'hôtel de rester ouvert malgré les travaux. D'après le directeur de l'hébergement, il ne reste que la réception à rénover, ce qui devrait se faire dans les prochains mois.