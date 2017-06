Ouverture du marché Wallberg: les produits régionaux en vedette

Le Marché Wallberg de Dolbeau-Mistassini ouvre ses portes et met l'accent sur la vente de produits locaux et régionaux.

« Nous avons plus de 50 % de produits régionaux dans notre marché. Dès que les gens entrent, ils voient les fruits et légumes de nos producteurs. Sur une affiche sont inscrits la ville de provenance et le nombre de kilomètres qu'a parcouru le produit. C'est une forme aussi de sensibilisation que nous faisons », indique le directeur général de la Coop des deux rives, Dominique Tremblay, qui a orchestré ce projet de 1,5 M $.

Cette épicerie nouveau genre est située à Place du marché Wallberg dans un édifie à six étages au coeur de Dolbeau-Mistassini. On y retrouve les légumes de la ferme André Lévesque et des Jardins Saint-Félicen, du porc de chez Perron, du jambon LF, des fromages locaux, des pains de la Maison du pain et de la Moisson d'or. Et la liste pourrait se poursuivre.

« Il y a un marché pour ça et comme coopérative, nous avons le devoir de proposer les produits de la région et les mettre en valeur. Les consommateurs sont de plus en plus conscientisés à l'importance d'acheter local », souligne M. Tremblay.

D'ailleurs, une cuisine a été aménagée dans l'épicerie afin de concocter des plats prêts à manger fabriqués avec une grande proportion de produits locaux. Les repas gastronomiques livrés à la maison Cuits dans l'bec seront aussi cuisinés sur place. Une mezzanine a été aménagée pour casser la croûte ou prendre un café.

Les amateurs de bons cafés seront servis, car une barista a été engagée pour couler des expressos et des lattés. Une grande place est faite aux bières de microbrasserie de la région et de partout au Québec.

On retrouve aussi de l'épicerie plus conventionnelle pour répondre aux besoins de base des gens. Grâce à une entente avec Sobbeys, le marché sera en mesure d'offrir des prix très compétitifs pour ce type de produits.

L'été, quand les légumes seront abondants, des étals seront présentés à l'extérieur sur la place piétonnière. Des dégustations seront également offertes.

Le marché Wallberg ouvre ses portes jeudi dès 8 h. Il donne de l'emploi à 34 personnes.