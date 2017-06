Incendie à Saint-Ambroise: une dame de 69 ans perd la vie

Les flammes ont pris naissance dans la nuit de mardi à mercredi, dans un immeuble à deux logements situé sur la rue Simard, à Saint-Ambroise. C'est le locataire qui réside au rez-de-chaussée qui a alerté les secours, aux alentours de 3 h du matin. Celui-ci a été en mesure de sortir de son appartement, mais la dame, qui résidait à l'étage, n'a pas eu la même chance. Elle est demeurée coincée dans son appartement jusqu'à l'arrivée des pompiers. Ceux-ci lui ont porté secours et ont pu la sortir de là avant l'arrivée des ambulanciers.

Elle a ensuite été prise en charge par les ambulanciers puis conduite à l'hôpital de Chicoutimi où son état était jugé très critique. La sexagénaire a finalement succombé à ses blessures.

La demeure a surtout subi des dommages à l'intérieur, en raison de la fumée et de l'eau. Il n'a pas été possible de connaître les causes exactes du brasier. Une enquête a été ouverte.