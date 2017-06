Fête nationale au SLSJ: un week-end rempli d'activités

Un long week-end de congé est à nos portes et de nombreuses activités figurent au programme durant le congé de la Fête nationale au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Voici donc un tour d'horizon de ce qui s'offre aux Saguenéens et aux Jeannois.

Spectacle aérien international de Bagotville

Les 24 et 25 juin, la base militaire de Bagotville accueillera des milliers de personnes pour son traditionnel spectacle aérien, lequel se tient tous les deux ans. Prouesses dans les airs, ma is aussi sur terre, des pilotes de partout se réuniront à Bagotville pour le week-end et les activités sont gratuites. Le site ouvre à 7 h 30 et le spectacle débute à 11 h 30. Des navettes sont mises à la disposition des festivaliers pour atténuer le trafic. saibagotville.com

Les 50 heures de Saint-Jean

Tenu les 23 et 24 juin, sur le site de La Martingale de Saint-Honoré, ce festival accueillera encore cette année de gros noms, tels que les Dead Obies, Loco Locass, Grimskunk, Mononc'Serge, Taktika, les Dales Hawerchuk, Orloge Simard et la formation jonquiéroise Crash Ton Rock. Les festivités débuteront le 23 juin à 19 h 30 et se poursuivront jusqu'aux petites heures du matin, le 25 juin. 50heures.com

La Saint-Jean à Lac-Bouchette

La Société nationale des Québécoises et Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean a organisé des festivités au Centre vacances nature Auberge Éva. Au programme des deux jours de festivités, Claude Bégin et Crash ton rock seront sur scène le 23 juin. Le lendemain, des activités familiales sont offertes, dont des maquillages, rabaskas, structures gonflables et autres. Les jeunes pourront entendre les Petites tounes, suivi en soirée d'un hommage aux Colocs et de Stefie Shock. Le tout couronné d'un feu d'artifice et d'un feu de joie. facebook.com/FNQauSLSJ

Le Symposium international de peinture et sculpture du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Les amateurs d'art sont invités au hangar de la Zone portuaire de Chicoutimi, du 22 au 25 juin. Le Symposium, qui a vu le jour en 2000, permet à environ 35 artistes professionnels, peintres et sculpteurs d'échanger entre eux et un public toujours enthousiaste. symposiumsaguenay.com

La Saint-Jean avec Québec Issime

La troupe Québec Issime fera danser les Baieriverains, le vendredi 23 juin, à l'Agora du village portuaire de La Baie. Les festivités sont gratuites et le spectacle commence à 21 h.

Randonnée Hydro-Québec

Trois jours, 262 kilomètres. Du 23 au 25 juin, les cyclistes participeront à la Randonnée Hydro-Québec. Le départ sera donné au Centre Mario-Tremblay d'Alma. liberteavelo.ca/randonnee

P.A Méthot au Vieux-Port de Chicoutimi

Spectacle de l'humoriste P.A. Méthot sur la scène de la Zone portuaire, vendredi 23 juin. Le spectacle est à 21 h. zoneportuaire.com

Desbiens Extrême

Les organisateurs du festival ont promis de se dépasser pour sa huitième édition, qui a lieu du 20 au 25 juin. Le record de « la plus grosse "tobe" à feu au monde » risque d'ailleurs de plaire à ceux qui y célébreront la Saint-Jean, le 23 juin en soirée. Desbiens a d'autres records dans sa mire. Le classique du souper tourtière, avec le fameux mets jeannois dans un plat de 40 pieds et plus de 2000 convives attendus, sans oublier la partie de chaise musicale avec Jello musique et un objectif de 500 participants, sont de retour le samedi 24 juin. ville.desbiens.qc.ca

Les Régates de Saint-Félicien

Les régates prendront d'assaut la rivière Ashuapmushuan de Saint-Félicien, du 23 au 25 juin. Plusieurs activités sont au menu, comme la soirée performance en collaboration avec l'autodrome de Saint-Félicien et les traditionnelles festivités entourant la Saint-Jean-Baptiste. regatessaintfelicien.com

Grosse Saint-Jean au BAr à pitons

Le Bar à Pitons propose une Saint-Jean sur deux jours et deux soirs. Dylan Perron et les Trimpes seront en spectacle. barapitons.com