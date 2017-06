Le Courrier du Saguenay ferme

Le Courrier du Saguenay livrera sa dernière édition le 5 juillet prochain. TC Média a annoncé la fermeture de l'hebdomadaire, fondé en 2010. Les trois journaux du Lac-Saint-Jean, soit Le Lac-Saint-Jean, L'Étoile du Lac et Le Nouvelles Hebdo, pourraient être vendus.

Six employés syndiqués perdront leur emploi. Un infographiste et deux conseillères en publicité seront quant à eux transférés au Lac-Saint-Jean. « La viabilité financière du Courrier du Saguenay et le non-intérêt pour d'éventuels acquéreurs nous ont incités à prendre cette décision difficile. L'excellent travail de nos employés n'est pas lié à cette fermeture », a indiqué Katherine Chartrand, directrice principale des communications chez TC Media.

« Le groupe d'acquéreurs des journaux au Lac-Saint-Jean comprend deux employés de TC Media et un homme d'affaires de la région. Les pourparlers sont toujours en cours, car cette annonce coïncide avec le renouvellement de la convention collective de tous les employés syndiqués de la région, dont 16 oeuvrant dans les trois publications du Lac-Saint-Jean », a ajouté Mme Chartrand.

La journaliste du Courrier du Saguenay, Dominique Savard, a partagé la triste nouvelle, mercredi sur Facebook, affirmant avoir l'impression de vivre «le jour de la marmotte». En effet, la journaliste avait subi le même sort il y a quelques années, lors de la fermeture du Réveil.