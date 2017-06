Les faits divers régionaux en bref

La Pourvoirie du Cap au Leste propose une nouvelle activité cet été. Les gens pourront vivre l'expérience du canikart. Depuis le 12 juin dernier, des excursions de traîneaux à chiens sont organisées. Par groupe de cinq personnes maximum, des balades de quatre kilomètres et plus sont proposées sur le site de la pourvoirie. Un musher guidera le groupe et proposera deux départs par jour. L'activité est au coût de 75 $ par personne, taxes incluses. À partir de 16 ans, il est même possible de conduire le traîneau sur roues. Précisons que le canikart n'est pas accessible aux enfants de moins de cinq ans