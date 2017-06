Zoo de Saint-Félicien: deuxième année pour Anima Lumina

La directrice générale Lauraine Gagnon estime que le spectacle développé par Moment Factory devrait attirer plus de 25 000 spectateurs. « C'est le nombre que nous avons eu l'année dernière alors que nous avons commencé à la mi-juillet. Les commentaires ont été bons et des gens nous disent qu'ils voulaient revenir. Notre campagne de promotion est enclenchée, nous sommes prêts à accueillir nos premiers visiteurs », a-t-elle mentionné. Une équipe de techniciens a travaillé au cours des derniers jours pour remettre en place les différents équipements nécessaires pour les projections à différents endroits sur le parcours du zoo sauvage.

Le spectacle est composé de différents tableaux et permet de suivre l'aventure d'un jeune homme et son chien qui se retrouve dans un monde envoûtant et mystérieux. « Il y aura des ajouts au spectacle pour le rendre encore plus merveilleux. C'est une expérience complètement différente axée sur les sens qui permet de marcher en forêt en pleine nuit », souligne la directrice générale.

Les départs des visiteurs se font à l'obscurité. Les gens doivent réserver en ligne leur heure de départ. Anima Lumina est présentée tous les soirs jusqu'à la fête du Travail.