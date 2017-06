Nicole Bouchard nommée rectrice de l'Université du Québec à Chicoutimi

Nommée mercredi par le gouvernement du Québec, Nicole Bouchard assumera un mandat d'une durée de cinq ans.

Détentrice d'une maîtrise et d'un doctorat en théologie pratique, Nicole Bouchard a joint l'UQAC en 1988 à titre de professeure au Département des sciences religieuses. Au cours des 27 dernières années, en plus d'y enseigner, elle a notamment occupé les fonctions de directrice du Département de sciences religieuses et d'éthique, de directrice des programmes de cycles supérieurs en théologie pratique, de directrice de l'unité d'enseignement en études religieuses, éthique et philosophie et de doyenne des études de cycles supérieurs et de la recherche, poste qu'elle a également rempli à l'Université du Québec à Trois-Rivières de 2011 à 2012. Présidente du comité d'éthique de la recherche, Nicole Bouchard est membre du conseil d'administration de l'UQAC. Elle compte à son actif de nombreuses publications scientifiques.

Elle entrera en fonction dès jeudi.