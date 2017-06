Surplus budgétaires pour des travaux de voirie: une offre exclusive au Parti des citoyens de Saguenay

Le 31 août dernier, Carol Néron, de la firme de planification stratégique Federcom, a envoyé un courriel aux neuf conseillers associés au parti et au président de la formation politique, René-Philippe Harvey. Le courriel, dont une copie a été acheminée au Quotidien de façon anonyme, avait pour objet : Surplus voirie 2016 exclusif aux conseillers du PCS. Carol Néron, qui se partage les mandats de communications et de planification stratégique avec l'ex-directeur adjoint du cabinet du maire, Richard Banford, expliquait que « des surplus sont disponibles en quantité limité (sic) afin de compléter en 2016 certains travaux de voirie dans vos districts (asphaltage, trottoirs, etc) ».

Il poursuivait en écrivant : « Veuillez m'indiquer vos priorités finales en date du 1er septembre 2016, susceptibles de faire partie de ce programme à court terme ».

Discrétion

Les élus Sylvie Gaudreault, Michel Tremblay, Réjean Hudon, Jacques Cleary, Luc Blackburn, Luc Boivin, Jean-Yves Provencher, Claude Tremblay et Martine Gauthier étaient invités à signifier leur intérêt pour l'obtention de fonds de façon discrète. Ils devaient communiquer avec « Frédéric Guérin seulement (un employé du cabinet du maire Jean Tremblay), qui se chargera d'en assurer le suivi auprès des autorités compétentes ».

« Indiquez-moi également les travaux qui pourraient faire partie du prochain plan triennal et qui pourraient être inclus dans votre futur programme électoral. Une copie de ce courriel réservé exclusivement aux membres du PCS a été envoyée à vos collègues faisant partie de l'équipe de Richard Banford », signe Carol Néron.

Nous avons demandé au service des communications de la Ville combien d'argent avait été investi dans les neuf districts concernés entre le 1er septembre et le 31 décembre 2016. Il n'a pas été possible d'obtenir les informations souhaitées et notre requête a été référée au service des affaires juridiques et du greffe pour analyse en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. Nous n'avons pu obtenir d'explications auprès du président du parti, René-Philippe Harvey.