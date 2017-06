Revenu Québec frappe

Selon la porte-parole de Revenu Québec, Geneviève Laurier, les enquêteurs ont été dépêchés sur place dans le cadre de huit mandats obtenus en Cour supérieure concernant de possibles infractions aux lois fiscales reliées à des activités dans le secteur de l'automobile. Les perquisitions, en plus des commerces, peuvent donc aussi concerner des résidences ou des partenaires d'affaires.

Mme Laurier a indiqué que l'enquête en cours a débuté il y a plusieurs mois et nécessite maintenant des perquisitions afin de procéder à des vérifications sur des systèmes informatiques. Les enquêteurs ont été aperçus entre autres au Garage René Girard, du 2985 boulevard du Royaume, spécialisé dans les travaux de peinture et la vente d'automobiles. Des policiers de la Sécurité publique de Saguenay et de la Sûreté du Québec au Lac-Saint-Jean ont accompagné les agents de Revenu Québec.