Promotion Saguenay au Bourget

Promotion Saguenay participe à la mission du Québec au Salon international de l'aéronautique et de l'espace Paris-Le Bourget, qui se déroule du 17 au 23 juin avec la participation de son président directeur général, Ghislain Harvey, et Claude Bouchard, directeur du développement industriel.

Par voie de communiqué, le cabinet de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Dominique Anglade, a fait savoir que Promotion Saguenay fait partie de la mission en compagnie d'une cinquantaine d'organisations, dont plusieurs grandes entreprises, et de 120 participants qui représentent les PME et les organismes du secteur de l'aérospatiale de même que les partenaires de l'industrie. Cette mission vise à créer des partenariats stratégiques avec les acteurs de l'industrie aéronautique et spatiale, consolider des relations d'affaires prometteuses, favoriser l'émergence de nouvelles collaborations internationales, et surtout, conclure des projets d'investissement.

Chez Promotion Saguenay, la porte-parole, Ruth Vandal, n'était pas en mesure de préciser quelles rencontres étaient prévues entre Promotion Saguenay et de quelconques entreprises. « M. Bouchard avait sûrement un plan de match. Ils sont là pour positionner notre parc aéronautique à Bagotville », affirme Mme Vandal.

« Le Saguenay-Lac-Saint-Jean possède d'importants atouts que nous souhaitons promouvoir dans le cadre de cette mission. Promotion Saguenay saura certainement profiter de l'importante visibilité du Québec pour tisser des liens d'affaires et consolider des partenariats structurants dans le domaine de l'aérospatiale, contribuant ainsi à l'essor économique de la région », a déclaré Philippe Couillard, premier ministre du Québec, responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et député de Roberval

La mission du Québec au Salon international de l'aéronautique et de l'espace Paris - Le Bourget est organisée par Export Québec, en collaboration avec la Délégation générale du Québec à Paris, Aéro Montréal et Développement économique Canada pour les régions du Québec.