C'est parti pour Desbiens Extrême

La 8 e édition du festival Desbiens Extrême a été lancée, mardi soir, avec un souper hommage aux aînés de la communauté jeannoise. Les festivités prennent plus d'ampleur mercredi, et ce, jusqu'au 25 juin.

Bien que l'activité puisse paraître tranquille, il était important pour le maire Nicolas Martel de souligner l'apport des personnes âgées dans la municipalité, et les choses ont été faites en grand. Une centaine d'aînés de plus de 70 ans ont reçu une lettre d'invitation officielle pour participer à la soirée au centre communautaire.

Mercredi à 18 h 30, une première activité pour toute la famille se tiendra au Trou de la fée avec la marche et la course. Il s'agit du volet du festival visant à encourager les saines habitudes de vie.

C'est vendredi que le clou du festival sera révélé avec un feu de joie dans la « plus grosse tobe à feu au monde », au site principal derrière l'hôtel de ville, pour célébrer la Saint-Jean-Baptise avec des artistes québécois tels la chanteuse Cynthia Harvey et le chansonnier Tommy Connely.

« Je lance le défi aux autres villes de construire une tobe à feu plus grande que la nôtre », avait d'ailleurs déclaré en conférence de presse le maire Nicolas Martel, en s'excusant pour l'anglicisme relatif au foyer de 15 pieds de hauteur.

Jeudi est désigné comme la journée famille-communauté. En soirée, des parties extrêmes de bingo et de Poker Texas Hold-em sont organisées, le tout couronné par une initiation à la danse latine avec l'école de salsa Spartacus. La journée de samedi sera très chargée notamment avec le championnat mondial de pédalo en eau douce, l'exposition de voitures Show'n Shine, le championnat régional de motocross, la gigantesque tourtière et la chaise musicale extrême. Le festival se conclura par un 5 à 7, dimanche, précédant entre autres le départ des cyclistes pour le Tour extrême et la partie de balle des 4 Chevaliers Toyota.