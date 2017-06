Sylvie Bernier veut un Québec en santé

Le volet régional du sixième forum international Planèt'ÈRE a été lancé lundi soir, à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). La championne olympique Sylvie Bernier, devenue aujourd'hui une ambassadrice des saines habitudes de vie, donnera des conseils aux acteurs des milieux communautaire, politique et social, afin que tout le monde travaille dans le même sens pour élaborer une vision commune d'un Québec en santé.

Environ 400 personnes sont attendues par les organisateurs de Planèt'ÈRE au cours de la semaine. Des ateliers, des visites et des conférences sont au menu jusqu'au 23 juin. Environnement, éducation, santé; l'événement ratissera large.

Le forum Planèt'ÈRE vise deux grands objectifs. Le premier est de partager les initiatives déjà existantes pour rendre l'environnement plus favorable à la santé. Le second est de créer une vision régionale dans le but de faire émerger de nouveaux projets.

Mardi, la médaillée olympique Sylvie Bernier entretiendra d'ailleurs les participants sur l'importance de travailler de concert avec les gens de tous les milieux. «Il faut arrêter de travailler en silo. Parfois, les gens du milieu communautaire et ceux du milieu politique, par exemple, travaillent sur les mêmes objectifs, mais sans le savoir. Si tout le monde travaillait ensemble, certains projets avanceraient beaucoup plus rapidement. Est-ce qu'on peut juste s'asseoir ensemble et se parler? Nous avons tous une vision commune, soit celle de la santé et des saines habitudes», a expliqué Mme Bernier en entrevue avec Le Quotidien.

Si elle est aussi dévouée aujourd'hui pour la cause des saines habitudes de vie, c'est en raison de ses débuts dans le monde du sport.

«À 7 ans, je souffrais d'asthme. Les médecins ont dit à mes parents que je devais bouger. J'ai alors commencé le plongeon. Mon asthme a complètement disparu et je me suis rendu compte qu'en changeant des choses autour de nous, notre santé s'améliore. Et j'ai toujours continué à travailler en ce sens», a ajouté Sylvie Bernier.

Invités supplémentaires

Plusieurs autres conférences sont au programme cette semaine. Le cardiologue François Reeves, la cofondatrice d'Équiterre Laure Waridel et le docteur Stanley Vollant (qui agit également à titre de président d'honneur) seront de la partie, parmi plusieurs autres invités.

De plus, les participants du forum pourront visiter des organisations qui ont à coeur la santé, les saines habitudes de vie et l'environnement. Notons parmi ces sites Éco-Kartier de Chicoutimi, le Groupe de recherches écologiques de La Baie, l'Hôtel Chicoutimi, la Véloroute des Bleuets, Nutrinor et le marais de l'école des Jolis-Prés pour ne nommer que ceux-là.

Pour de plus amples détails sur la programmation, visitez le http://forumplanetere6.org/volet-regional/saguenay-lac-saint-jean/.