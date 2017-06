Parc de la Rivière-aux-Sables: Blackburn s'engage pour 10 M$

Le président de l'arrondissement de Jonquière, Carl Dufour, a pris note de l'engagement du candidat du Parti des citoyens de Saguenay, Jean-Pierre Blackburn, de procéder au réaménagement du parc de la Rivière-aux-Sables et il entend jouer le rôle de chien de garde afin que ce projet se concrétise.

Réagissant à l'annonce effectuée lundi matin, M. Dufour affirme que certains conseillers ont été quelque peu choqués de la récupération de ce projet impliquant la Maison de quartier. « J'ai rencontré la direction de la Maison de quartier. Il y avait une planification pour la relocaliser, mais on nous a dit que si on le faisait, ce serait une mort assurée pour l'organisme. Ça fait quatre ans qu'ils se font ''barouetter'' pour une relocalisation possible à l'édifice Potvin et Bouchard. Ils ont perdu des subventions », affirme le conseiller. Le conseil d'arrondissement devrait se prononcer prochainement sur les sommes à accorder à l'organisme dans le cadre du prochain plan triennal d'investissement 2018-2020. Il reviendra au prochain conseil de réviser la décision prise.

Malgré cette réserve, M. Dufour croit que l'engagement annoncé par tous les candidats à la mairie concernant la modernisation du parc de la Rivière-aux-Sables constitue une bonne nouvelle puisque le site est très détérioré. « Je vais m'assurer que le prochain maire tienne sa promesse dès la première année, pas la quatrième à la veille de l'élection. Rien n'a bougé depuis huit ans. Jonquière est capable d'avoir une place semblable à Chicoutimi et La Baie. » L'amélioration de la scène, le réaménagement des Halless, de Place Nikitoutagan et des jeux d'eau, ces derniers qu'il qualifie de dangereux, sont tout autant de travaux qu'il faut réaliser. Selon lui, la modernisation du parc n'était pas une priorité pour le conseiller en place, Réjean Hudon, qui se présente sous la bannière du PCS.