 Dégâts au Lac-Saint-Jean: bel et bien une tornade selon Environnement Canada 

Environnement et Changement climatique Canada confirme qu'une tornade s'est bel et bien déchaînée sur Hébertville dimanche, détruisant des bâtiments complets et déracinant des arbres, sans causer heureusement de blessés.

« Notre équipe a analysé les images et les rapports de témoins, et nous pouvons dire qu'il s'agit bien d'une tornade, explique le météorologue Jean-Philippe Bégin. Tout ça concorde avec les images radar, où une rotation dans les nuages a été observée. Lorsqu'on regarde les débris, on voit qu'ils ont été soufflés dans toutes les directions, alors qu'une microrafale les aurait envoyés dans une seule voie. »

Les experts ne pouvaient toutefois se prononcer sur l'intensité du phénomène naturel qui s'est produit au Lac-Saint-Jean avant une autre journée. Les analystes sur le terrain ont plutôt été envoyés à Mont-Laurier lundi, où plusieurs dommages ont aussi été causés.

Selon l'échelle de Fujita rehaussée, gradée de zéro à 5, le niveau zéro correspond à des vents de 90 à 130 km/h et ceux-ci dépassent 315 km/h pour un niveau 5. Les tornades classées à l'échelon 3 et au-dessus sont rares au Québec, indique M. Bégin. Tous niveaux confondus, on en observe en moyenne entre quatre et six par année.