Jonathan Tremblay dit non aux partis

« Je me suis fait beaucoup parler de la question de l'indépendance par des gens sur le terrain, particulièrement en ce qui concerne les candidats à la mairie. J'ai toujours travaillé comme indépendant et je vais continuer de le faire, en collaboration avec les gens qui sont assis à la table du conseil. Quand les idées sont bonnes, je donne mon appui », signale l'élu, qui est enseignant à l'école Saint-Jean-Baptiste.

Mais pourquoi accepter de rencontrer les instances d'un parti trois ou quatre fois plutôt qu'une si le camp de l'indépendance a déjà été choisi ?

« J'ai eu plusieurs rencontres avec le PCS et je savais que la porte de l'ERD était ouverte. Avec l'arrivée de Jean-Pierre Blackburn dans le décor, ça a changé un peu les choses parce qu'on vient tous les deux de Jonquière et je connais des gens dans son entourage. Mais je suis maintenant prêt à le dire ouvertement : ma ligne de parti, ce sont mes citoyens qui me la donnent », répond-il.