15 000 festivaliers à Saint-Honoré dans l'Vent

Le président du festival est également très satisfait des nouveautés qui ont été implantées cette année. Selon lui, les visiteurs ont beaucoup apprécié la réalité virtuelle, le « Big Air Bag », un coussin de cascadeur sur lequel les gens pouvaient se lancer à partir d'une nacelle, et tout le volet aviation.

« J'essaie de toujours être à l'écoute des gens. Les visiteurs ont trouvé ça extraordinaire. Les gens ont vraiment apprécié les réalités virtuelles. On en avait deux, dont une qui donnait la chance de piloter un F-18. On a eu également un très beau vol de nuit, puisque la pluie a commencé seulement à la toute fin. Les familles sont heureuses, je m'en suis assuré », raconte M. Villeneuve.

D'ailleurs, Lucien Villeneuve mentionne que plusieurs nouveautés essayées cette année pourraient refaire leur apparition lors de la prochaine édition, qui correspond au 20e anniversaire du festival.

« On veut souligner les vingt ans, alors il va surement avoir un volet historique. On va continuer à développer le concept de réalité virtuelle. L'an prochain, c'est également le 50e du CQFA, l'école nationale de pilotage. On est en discussion pour faire un partenariat pour souligner l'événement. L'année prochaine, on va être le plus gros festival au Canada ! Un vingtième, on doit le souligner en grand ! », conclut M. Villeneuve.