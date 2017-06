La FFMSQ vers 14 138$ pour du répit

Par voie de communiqué, la FFMSQ a indiqué qu'il s'agit du deuxième soutien financier accordé à l'organisme. Ainsi, 32 heures de répit à domicile pourront être offertes à 20 proches aidants de la région au cours de la prochaine année.

« On oublie trop souvent que les proches aidants assument un rôle exigeant. Pourtant, jour après jour, ils consacrent temps et énergie à leurs proches ayant une incapacité portant atteinte à leur autonomie, et se donnent sans compter ni rien attendre en retour. Il y a maintenant cinq ans que notre fondation appuie leur cause et cherche à leur offrir un peu de répit. Permettant aux proches aidants de profiter d'un véritable temps d'arrêt, le projet de l'Association Renaissance des personnes traumatisées crâniennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean atteint parfaitement cet objectif et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à sa réalisation », a déclaré la présidente de la FFMSQ, la Dre Diane Francoeur.

Le directeur général de l'Association Renaissance des personnes traumatisées crâniennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Jonathan Vézina, s'est réjoui de l'octroi de la nouvelle.

« Les proches aidants sont les piliers des personnes traumatisées craniocérébrales. Grâce à la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, nous pouvons contribuer à améliorer leur qualité de vie familiale et ainsi maintenir la personne le plus longtemps possible dans son milieu naturel. Notre projet « Faire le plein d'énergie » permet aux proches aidants de prendre du temps pour eux, ce qui n'aurait pas été possible sans la Fondation », a-t-il fait valoir.