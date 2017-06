Grand défi: déjà tourné vers la suite

« Mon job à moi, c'est de convaincre la majorité des Québécois qu'ils sont prêts à accepter les mesures contraignantes pour aller vers la prévention, a-t-il exprimé. Si les élus amènent des règles avant que les gens soient prêts, ils vont se faire mettre dehors. On sent que la majorité est d'accord, c'est maintenant à l'État d'amener ses règles. »

« Le mouvement ne s'estompe pas du tout, au contraire, a-t-il observé. Quand on entend le discours des partenaires qui sont essentiels, quand on entend celui des bénévoles qui sont prêts à venir à la guerre avec nous et quand on écoute les cyclistes, le travail ne fait que commencer. C'est un grand mouvement qui doit bien grandir, qui doit s'amplifier. » Pour Pierre Lavoie, la façon de faire n'est pas d'attendre que le gouvernement agisse. C'est plutôt de préparer la population à être prête à effectuer un virage axé vers la santé. Il croit que le Québec est de plus en plus prêt à se conformer à des nouvelles règles contraignantes. Des règles qui vont obliger les citoyens à modifier leurs habitudes, au même type que dans le domaine de l'environnement il y a quelques années.

Tout au long de la fin de semaine, les cyclistes du 1000 km ont probablement encouragé des gens à bouger, à faire un pas de plus vers une meilleure santé sociétale. Même si des graines ont été plantées depuis neuf ans, le champ du Québec n'a pas encore été complètement fertilisé.

« Après tes enfants, la chose la plus importante dans ta vie, c'est ta santé, a souligné Pierre Lavoie. On se rend compte que le système de santé n'est plus capable de suivre et il doit y avoir une alternative, quelque chose qui peut venir le soutenir. Et pour qu'il soit plus efficace, ça passe par la prévention. Un jour, ce sera réglé, mais il y a un travail à continuer. »

Pierre Lavoie a réitéré sa volonté de voir le gouvernement du Québec modifier sa loi du trois pour cent. En ce moment, les petites et moyennes entreprises (PME) doivent redistribuer trois pour cent de leurs masses salariales à l'État. Cet argent doit revenir à l'entreprise, qui va ensuite l'injecter dans la prévention des saines habitudes de vie, en offrant de meilleures facilités permettant aux employés des PME à bouger.

« Une politique sur la conciliation travail-famille devrait voir le jour au début de l'année 2018, il faut inclure la taxe santé (3 %) là-dedans », a lancé Pierre Lavoie, qui est encouragé par la vitesse dont le message voyage à travers la province. Ça va d'ailleurs plus vite qu'il ne l'aurait cru au départ.

« Les enfants ont grandi et maintenant, ils font le Grand défi, a-t-il indiqué. S'il y avait seulement 60 écoles au Québec qui participaient au Défi des cubes énergie, je dirais qu'on n'y arrivera pas. Quand tu en as 70 pour cent et 450 000 jeunes impliqués, je dois dire qu'on va y arriver. C'est une question de temps. »