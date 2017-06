La relève des entrepreneurs bien présente au Saguenay

Les enfants de 5 à 12 ans qui ont participé à la journée ont pu démontrer leur talent en affaires. Ils ont en effet créé un produit, en plus d'organiser un kiosque pour le vendre, dans leur quartier ou à un rassemblement. Au Saguenay, le rassemblement avait lieu au Patro de Jonquière. Un peu moins de dix entreprises se sont d'ailleurs retrouvées à cet endroit.

« C'est un évènement qui a commencé il y a trois ans, et qui se déroule à la grandeur du Québec. Cet évènement sert vraiment à donner la place aux jeunes et leur permettre de développer une petite entreprise et d'être entrepreneurs d'un jour », explique la responsable du rassemblement au Patro de Jonquière, Valérie Villeneuve.

Les petits entrepreneurs offraient toute une variété de produits. Selon Mme Villeneuve, de Dolbeau-Mistassini à Tadoussac, on pouvait entre autres acheter de la limonade, de la confiture, des biscuits, ou encore des produits pour le bain et des décorations artisanales. « Il y a également des jeunes qui sont dans la revente d'articles usagers de leur maison ! Il y en a pour tous les goûts. Toutes les idées sont là », ajoute-t-elle.

D'après la responsable du rassemblement, la majorité du projet est mené par les enfants. Les parents sont surtout présents pour l'aider à développer son idée et participer à la mise de fonds. « Il faut vraiment se rappeler que c'est l'entreprise du jeune. C'est lui qu'on met en lumière. Comme parent, on est là pour en parler et pour soutenir notre enfant. La plupart du temps, l'idée de départ provient du jeune », raconte Valérie Villeneuve.

Félix, 9 ans, aidé de sa petite soeur Jolianne, 7 ans, est l'exemple parfait. « Je voulais vraiment vendre des choses. Quand on a vu passer l'évènement sur Facebook, on s'est inscrit, mais on se demandait quoi faire comme entreprise. On avait fait des savons pour la fête des Pères, alors on a pensé à en faire pour l'entreprise », explique le jeune garçon.

Sa soeur et lui ont donc offert des savons de toutes sortes, tous faits à la main avec l'aide de leur mère.

Un autre jeune, Jonathan, 9 ans, a quant à lui choisi de créer l'entreprise Jostop Moustique, et offrait des antimoustiques faits à partir d'éléments naturels.

Le rassemblement des petits entrepreneurs au Patro de Jonquière avait lieu de 9 h 30 à 12 h 30, samedi. En après-midi, les jeunes ont eu droit à une surprise. Les Fous du roi sont venus faire une démonstration d'acrobaties de cirque, en plus d'offrir une petite conférence aux enfants sur le développement d'une entreprise. Pour les enfants qui ont plutôt choisi de vendre leur produit dans leur quartier, c'était eux qui choisissaient leurs heures d'ouverture.

« C'est sur qu'on aurait aimé avoir un peu plus de participants, mais on espère que d'une année à l'autre, il y ait de plus en plus de jeunes qui décident de s'inscrire », conclut Mme Villeneuve.