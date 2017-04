La fin des prestations déterminées pour des employés de Rio Tinto

Les nouveaux employés d'opération des usines Grande-Baie et Dubuc de Rio Tinto auront maintenant un régime de retraite à cotisation déterminée, semblable à celui des nouveaux cadres engagés dans les dernières années par l'entreprise.

La porte-parole de Rio Tinto, Xuân-Lan Vu, a convenu que chaque type de régime comporte ses avantages et ses inconvénients, mais a répété que les régimes proposés par l'entreprise demeurent néanmoins compétitifs et intéressants pour les employés.

Le régime de retraite à cotisation déterminée sera semblable à celui des cadres embauchés dans les dernières années par Rio Tinto. « Que ce soit un régime à cotisation déterminée ou à prestations déterminées, nous avons de très bons fonds de pension concurrentiels. Ils font partie des 10 % les meilleurs au pays, selon les données de l'industrie », a soutenu M me Vu. Elle a expliqué que la démarche vise à assurer la pérennité des régimes de retraite de l'entreprise.

Les employés actuels de ces deux usines de La Baie et de Chicoutimi, qui ne sont pas syndiqués, conserveront pour leur part leur régime de retraite à prestations déterminées, a indiqué la porte-parole régionale de Rio Tinto, Xuân-Lan Vu, en entrevue téléphonique avec Le Quotidien. Elle a précisé qu'il est toutefois possible qu'une hausse des cotisations soit éventuellement demandée.

Les nouveaux employés des usines Grande-Baie et Dubuc de Rio Tinto seront les seuls employés de l'entreprise dans la région à participer à un régime à cotisation déterminée.

Les autres employés syndiqués des usines de Rio Tinto bénéficient encore d'un régime de retraite à prestations déterminées. En décembre 2015, les syndicats des usines de Rio Tinto de la région, rassemblés sous l'égide de la Coalition intersyndicale, ont ratifié une entente de principe au sujet du régime de retraite et une nouvelle convention collective de cinq ans. En échange, les 1150 travailleurs de la coalition avaient accepté de cotiser davantage au régime de retraite.

« L'employeur voulait un régime de retraite à cotisation déterminée. Pour nous, il n'en était pas question. On a négocié, et on a conservé le régime à prestations déterminées », a rappelé en entrevue Alain Gagnon, le président du Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida.

« Nos nouveaux membres ont accès à un régime équivalent, à prestations déterminées, a-t-il poursuivi. La différence est que depuis le 1er juillet 2016, ce régime est géré par le syndicat. Un régime à cotisation déterminée, ça ne se compare pas du tout, c'est majeur. »

Syndicalisation de l'usine Grande-Baie

Le président du syndicat affilié à Unifor a souligné qu'en cas d'une syndicalisation des employés de l'usine Grande-Baie, le régime de retraite des nouveaux employés pourrait être renégocié. « Tout est possible », a-t-il souligné.

Unifor et les Métallos, tous deux affiliés à la Fédération des travailleurs du Québec, courtisent depuis quelques mois les employés de l'usine, depuis l'annonce en janvier de coupes de 12,6 M $, qui pourraient se traduire par 103 postes coupés.

Alexandre Fréchette, président du Syndicat des travailleurs de l'aluminium d'Alma affilié aux Métallos, a mentionné pour sa part que cette nouvelle mesure démontrait l'importance pour les employés de Grande-Baie de se syndiquer rapidement. « Plus ils vont attendre, plus ils vont perdre des avantages », a-t-il pointé.

Il estime que plusieurs employés avaient encore des attentes face à la refonte, par l'entreprise, du comité consultatif de l'usine, après l'annonce des coupes.

« Le comité a le nouveau mandat de faire la promotion du projet Optimum, le nom donné aux coupes. Le premier enjeu auquel le comité a été confronté, c'est le fonds pension, et ç'a a été non négociable. [...] La compagnie a un appétit insatiable, et le message que je souhaite passer est : arrêtez d'avoir des attentes démesurées envers le comité consultatif, c'est le haut-parleur de la compagnie. »